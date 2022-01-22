Almanya'nın ünlü kurumu açıkladı: Omicron mu Delta mı daha öldürücü? İşte cevabı...

Almanya Robert Koch Enstitüsü veri uzmanı Profesör Christian Hesse, "Omicron mutasyonundaki ölüm oranı Delta’ya göre 8 kat daha az. Aşısız kişiler için ölüm riski bin 400 kişide bir, aşılı kişilerde ise 2 bin 600'de 1 olarak biliniyor” dedi. Kötü haber Omicron daha hızlı yayılıyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKİ) veri uzmanı Profesör Christian Hesse, Delta ve Omicron mutasyonları arasındaki ölüm oranlarını analiz ettiği araştırmada Omicron'a bağlı ölüm oranlarının Delta'ya göre 8 kat daha az olduğunu belirtti.

Omicron'un diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayıldığını ve daha hafif atlatıldığını belirten Hesse, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'den gelen verilere göre Omicron mutasyonuna bağlı ölümlerin daha düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Profesör Christian Hesse, Omicron’un geçen hafta ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 89’unu oluşturduğunu da açıkladı. Omicron vakalarının bir hafta içinde yüzde 40'lardan yüzde 80'lere çıktığını belirten Hesse, buna paralel olarak haftalık insidans sayılarının iki katına çıkmasının mutasyonun hızlı yayılışına bir örnek olduğunu ifade ederek, Omicron'u bir gelgit dalgasına benzetti.

ON KİŞİDEN BİRİ HASTANEYE YATIYOR

Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların yoğun bakım servisleri yerine genel serviste tedavi olduğunu belirten Hesse, “Omicron ile enfekte olan her 10 kişiden biri ve Delta ile enfekte olan her 5 kişiden biri hastaneye yatıyor” dedi. Hesse, Omicron vakalarındaki artışın sürmesi halinde yoğun bakım ünitelerinin sayısının tekrar artacağını da belirtti.

2 BİN 100 KİŞİDEN 1’İ ÖLDÜ

Hesse ayrıca, “RKİ verilerine göre son 4 haftada Omicron ile enfekte olan 2 bin 100 kişiden 1’i semptom göstererek hayatını kaybetti” dedi. Ekim ayında Delta mutasyonuna yakalanan 250 hastadan 1’inin hayatını kaybettiğini belirten Hesse, “Omicron mutasyonundaki ölüm oranı Delta'ya göre 8 kat daha az” ifadelerini kullandı.

Hesse, Omicron’da ölüm oranı ile aşı arasında açık bir bağlantı olduğunun da altını çizerek, “Aşısız kişiler için ölüm riski bin 400 kişide bir, aşılı kişilerde ise 2 bin 600’de 1 olarak biliniyor” dedi.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte Almanya'da 135 bin 461 yeni vaka tespit edildiğini ve 179 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 8 milyon 596 bin 7’ye ulaştığı ülkede, 116 bin 664 kişi hayatını kaybetti. Bir hafta içinde Covid-19'a yakalanan kişi sayısı ise 642 bin 504 olarak tespit edildi. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) 772,7 olarak belirlendi.

İHA