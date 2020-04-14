Almanya’nın virüsle mücadele sırrı: Cimrilik

Corona virüsle mücadele karşısında en başarılı ülkeler arasında gösterilen Almanya'nın bu başarısı sıkı maliye politikası sayesinde oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından 'para harcamama fetişisti' olarak eleştirilen Alman maliyesi yıllardır verdiği bütçe fazlaları ile corona virüsüne karşı 756 milyar euroluk bir kurtarma paketi açıklayabildi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ileride bir kriz olabileceğini düşünerek ülkenin borcunu hep düşük seviyede tuttuklarını söylüyor.

Corona virüsüne karşı gösterdiği mücadele, test kapasitesi ve açıkladığı 756 milyar euroluk destek paketi ile dikkat çeken Almanya'nın virüs ile mücadeledeki başarısı maliye politikasına bağlanıyor. Ülkede 5 kişi çalıştırılan işletmelere ayda 9 bin ve 15 bin euro arası karşılıksız para veriliyor.

‘DÜNYANIN BÜYÜMESİ İÇİN DAHA FAZLA PARA HARCAMALILAR’ ELEŞTİRİSİ

Bloomberg'de yer alan analize göre Almanya uzun süredir ABD ve IMF tarafından daha çok para harcaması gerektiği ve bütçe dengesi karşısında çok hassas davrandığı konusunda eleştiriliyordu. ABD ve IMF küresel ekonominin büyüyebilmesi için Almanya'nın borçlanarak daha fazla para harcaması gerektiğini düşünüyor.

‘KRİZ İÇİN HARCAMA YAPMADIK’

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise kendilerini hep bir krize hazırladıklarını bu yüzden maliye politikası üzerinde bu kadar hassas olduklarını söylüyor. Mart ayının sonunda Bloomberg'e bir röportaj veren Scholz, “Kamu borcunu düşürmek mantıklıdır çünkü ileride bir kriz olabilir” açıklamasında bulundu. Bütçe gelirleri ve giderleri arasında büyük farklar olmayan Hollanda ve İsviçre'de bu sebepten ötürü cömert yardım paketleri açıklayabildi.

AŞIRI DİKKATLİ DAVRANIYORLAR ELEŞTİRİSİ

Alman Maliye Bakanı'na katılmayan isimler de mevcut. Bloomberg'e konuşan eski Avrupa Merkez Bankası analisti Marcel Fratzscher, “Almanya'nın büyüme için daha fazla harcama yapması gerekiyor kamu borcunun milli gelirin yüzde 50'si veya 70'ine denk gelmesi ülke için o kadar da bir şey ifade etmez” açıklamasında bulundu.

MACRON: SONU GELMEYEN BİR FETİŞ

Alman merkez bankası Bundesbank'ın başkanı Jens Weidmann da uzun süredir ülkenin az harcama yapan mali politikasının eleştirildiğini söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Almanya'nın harcama yapmama davranışını ‘sonu gelmeyen bir fetiş' olarak nitelendiriyor.

MERKEZ BANKASI: KURALLARA UYANIN HAREKET ALANI OLUR

Bundesbank yetkilisi Otmar Issing verdiği bir röportajda sıkı maliye politikasını desteklediklerini belirterek, “Kurallara uyanların hareket alanı oldu. Uymayanların kendilerine has sorunları oluştu” diyerek corona paketini savundu.

1 MİLYON KİŞİYE 15 BİN 730 TEST DÜŞÜYOR

Almanya’da 14 Nisan itibarıyla 130 bin corona virüsü vakası tespit edilirken, ölü sayısı 3 bin 194 oldu. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 317 bin kişiye corona virüsü testi yapılırken, 1 milyon nüfusa düşen test sayısı 15 bin 730 olarak açıklandı.