'ALNIM AÇIK!'

Eski Çalışma Bakanı Ünverdi, yasa dışı hiçbir icraatının olmadığını söyledi

Pelin YÜKSELAY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Şerife Ünverdi, dönemindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili Yasa dışı hiçbir uygulamada bulunmadığını açıkladı.

Ünverdi; dönemin Özel Kalem Müdürü, UBP milletvekili Aytaç Çaluda ile birlikte aleyhlerinde 47 ayrı dosya bulunduğu ve Başsavcılık tarafından incelendiği yönündeki iddialar üzerine Diyalog muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur” diyen Şerife Ünverdi şunları kaydetti:

“Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in açıklamalarını izliyorum. Bu açıklamaların siyasi açıdan kötü niyet içeren ve şahsımı yıpratma amacı taşıyan nitelikte olduğu inancındayım. Görevde olduğum dönemde her zaman mağdur duruma düşen halkıma yardım etmek ilkesiyle hareket ederek, hiçbir zaman yasal olmayan bir şeye imza atmadım. Yasa dışı hiçbir uygulamada bulunmadım. Yasaların bana verdiği yetkileri kullanırken tek amacım haksız yere mağdur olmuş çalışanların hakkını korumak, yasal şemsiye altına girmelerini ve temel insan haklarından faydalanmalarını sağlayabilmekti. Bu çerçevede çalışanların sağlıktan ve sosyal güvenlikten yararlanmalarını sağlarken devletin de gelir elde etmesini amaçladım. Benim her konuda alnım açık, başım diktir. Verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.”

Diyalog