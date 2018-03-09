Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ALSANCAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE ÇİRKİN SALDIRI!
ALSANCAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE ÇİRKİN SALDIRI!

ALSANCAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE ÇİRKİN SALDIRI!

Camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü!

A+A-

Alsancak Belediyesi’nce yapımı süren Milli Park’taki kafe ve Mare Monte’deki işletme binasında camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü.

Alsancak Belediyesi’nce yapımı devam eden Milli Park’taki kafe ve Mare Monte’deki işletme binası hasara uğratıldı.

Belediyeye ait iki ayrı tesiste iki gün arayla camlar kırıldı, kamera ve asma tavan söküldü.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, “Gece gündüz demeden daha iyi daha güzelini sunmak için çalışırken, yaptığımız sosyal tesis ve işletmelerimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu yapılan hareketler bizi yolumuzdan değil yolumuzda daha hızlı hareket etmemizi sağlar” açıklamasında bulundu.

alsancak_1.jpg

Halkın Sesi

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.