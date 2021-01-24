Alsancak-Karşıyaka arasındaki iş yerleri kapatılıyor

Yerel koronavirüs vakalardaki artış üzerine yeni değerlendirme yapan Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirler açıkladı. Kararlar arasında Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan okullar dışındaki okullarda pazartesi seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlaması; Çatalköy-Karşıyaka arasındaki okullarda ise online eğitim verilmesi yanında Alsancak-Karşıyaka arasındaki bölgedeki iş yerleri ve faaliyetlerin pazartesi 05.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar kapatılması yer alıyor.

Gece saat 22.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar veren bakanlık, bir dizi daha karar açıkladı. Buna göre Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü. Bu bölge dışında bulunan okullar 25 Ocak Pazartesiden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçecek. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmedi.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan bazı iş yeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak Pazartesi saat 05.00’ten itibaren alınacak ikinci karara kadar kapatılmasına karar verildi. Kapatılacak yerler ve faaliyetler şöyle: “Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları.” Bölgedeki restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacak.