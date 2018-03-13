ALSANCAK'TA CİNAYET!

Alsancak’ta korkunç bir cinayet işlendi. Memduh Ulugün kiracası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Saat 12:30 sıralarında, Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde, iki kişi ile tartışan Memduh ULUGÜN (E-53), göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor

POLİS ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen maktülün yakınları zanlıları linç etmek isteyince polis kalabalığı güçlükle yatıştırdı. Havaya ateş açmak zorunda kalan polis öfkeli kalabalığı kontrol altına aldı.

BELEDİYEDE GÖREVLİYDİ

Göğsünden bıçaklanarak öldürülen 59 yaşındaki Memduh Ulugün Alsancak Belediyesi’nde Su İşleri Amiri olarak görev yapıyordu.

Havadis