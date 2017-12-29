ALSANCAK'TA CİNAYET!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug bıçaklanarak öldürüldü.

Açıklamada, saat 01:45 sıralarında, Alsancak’da Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, Ürdün uyruklu 25 yaşındaki isiminin başharfleri M.H.M.A.R, aralarında önceden meydana gelen kız meselesinden dolayı tartıştığı, konu ikametgahta ikamet etmekte olan Libya uyruklu 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’yu sol karın bölgesine ve göğüs kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı.

Arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Mohamed Jumma Salem Attroug yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi..

Zanlı M.H.M.A.R. Ercan Hava Limanından çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan yine Ürdün uyruklu isminin başharfleri 24 ydaşındaki T.K.T. ve isminin başharfleri 28 yaşındaki M.K.M.T. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.