ALSANCAK'TA EVİN BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!
Alsancak’ta yıldırım yangına neden oldu!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Alsancak’ta Manolya sokak üzerinde bulunan sahibi henüz tespit edilemeyen 9 numaralı evin bahçesi içerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu içerisinde muhtelif ev eşyalarının bulunduğu ahşap ambar yanarak zarar gördü.
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