Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ALSANCAK'TA EVİN BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!
ALSANCAK'TA EVİN BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

ALSANCAK'TA EVİN BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

Alsancak’ta yıldırım yangına neden oldu!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Alsancak’ta Manolya sokak üzerinde bulunan sahibi henüz tespit edilemeyen 9 numaralı evin bahçesi içerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu içerisinde muhtelif ev eşyalarının bulunduğu ahşap ambar yanarak zarar gördü.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.