ALSANCAK'TA HIRSIZLIK!

15.10.2019 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Alsancak’ta, Aydoğan ERAY’a ait ikametgahın balkon kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonu çalınmıştır. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.