Alsancak’ta iş kazası..1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.30 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.