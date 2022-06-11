Alsancak’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 09:00 sıralarında, Alsancak’da Barış Sokak üzerinde, Gulsana SHABDANOVA(K-38) yönetimindeki LV 054 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmayıp Zefiros Sokağa giriş yapması sonucu, sokak üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Mustafa Cangıl TERSKOL(E-16) yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Cangıl TERSKOL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alımıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT