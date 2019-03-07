ALSANCAK'TA UYUŞTURUCU!

Dün Alsancak’ta B.R.’nin (E-57) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.



