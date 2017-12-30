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Alsancak’taki cinayet davasıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Alsancak’taki cinayet davasıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı

Alsancak’ta dün meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bağlantıları olduğu sanılan 3 kişi daha tutuklandı.

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Alsancak’ta dün meydana gelen cinayet olayıyla ilgili bağlantıları olduğu sanılan 3 kişi daha tutuklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emir verildi.

Zanlılar, Omar Makram Amin Al Qutob, Aymen Mohammed had Amerah, ve Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin bugün, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu   Müfettiş Muavini  Hüseyin Zaifer,mahkemede verdiği yeminli ifadede,  zanlıların 29 Aralıkta meydana gelen, adam öldürme suçundan methalder olduğunu söyledi.

Tahkikat sorumlusu,  soruşturma kapsamında, bugün mahkeme huzuruna getirilen zanlılardan Omar Makram Amin Al Qutob’ın , maktülü bıçaklayan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’I  olay yerine görtüren araçta, zanlılar  Aymen Mohammed had Amerah, ve Nashat Hatem İbrahim Abualnadi’nin de onları takip eden bir başka araçta  olay yerine birlikte giderek birlikte ayrıldıklarının  tespit edildiğini söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını, aranan emareler, alınacak ifadeler ve olayla bağlantılı şahısların arandığını  belirterek zanlıların serbest kalmaları halinde bunlara olumsuz etki edebileceğini  söyleyen tahkikat  sorumlusu,  zanlılar  aleyhine 2 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi  Nöbetçi Yargıcı, Yargıcı Temay Sağer de, zanlıların ilk etapta methalder olduğu suçlarla bağlantılı bulduğuna vurgu yaptı.

Sağer, meseleyle  ilgili olarak aranan şahıslar emareler ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için, zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk emri verdi.

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