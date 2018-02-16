Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a müebbet

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Davada yaşanan gelişmeler şöyle: Gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanığın son sözleri alındı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak , Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül getirildi. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, sanıklara son sözlerini sordu.

SON SÖZLER

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihadı benim masumiyetimi göstermektedir. Mehmet Altan'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz AYM kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çerçevesinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"YÜZLERCE KEZ YARGILANDIM"

Ahmet Altan ise, "Ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet, 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa Anayasa suçu işleyen mahkeme ile karşı karşıyayım, Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı, ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı Anayasa dışı eylemlerden yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır" diye konuştu.

"HEPİMİZİN SIĞINAĞI EVRENSEL HUKUKTUR"

Mehmet Altan da, "18 aydır beni gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan anlayışa AYM, 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür. Sizin benimle ilgili vereceğiniz karar Anayasayı yok sayma noktasındaki ürkütücü resmi ya karartıp korku filmine çevirecek ya da umut serpintisi ile aydınlatacak" şeklinde konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

HÜKÜM AÇIKLANDI

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Cezalarında indirim yapılmazken Tibet Murat Sanlıman beraat etti.