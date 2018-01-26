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  3. ALTGEÇİTTE TERS ŞERİDE GİRDİ!
ALTGEÇİTTE TERS ŞERİDE GİRDİ!

ALTGEÇİTTE TERS ŞERİDE GİRDİ!

3 kişi yaralandı!

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Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bir aracın ters şeride girmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bir aracın ters şeride girmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza dün saat 12:20 sıralarında Kemal Çağlayan (E-60) yönetimindeki LS 718 Z plakalı aracın Serhatköy’ün bulunduğu altgeçitten Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, o esnada altgeçidi kullanan Servet Koca (K-32) yönetimindeki FB 252 plakalı aracın ters şeride girmesi sonucu iki araç çarpıştı. Kaza sonucu FB 252 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Yosma (E-31), Mine Yosma (E-26) ve 4 yaşındaki Mehmet Efe Yosma hafif yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yenidüzen

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