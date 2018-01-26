ALTGEÇİTTE TERS ŞERİDE GİRDİ!

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bir aracın ters şeride girmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bir aracın ters şeride girmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza dün saat 12:20 sıralarında Kemal Çağlayan (E-60) yönetimindeki LS 718 Z plakalı aracın Serhatköy’ün bulunduğu altgeçitten Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, o esnada altgeçidi kullanan Servet Koca (K-32) yönetimindeki FB 252 plakalı aracın ters şeride girmesi sonucu iki araç çarpıştı. Kaza sonucu FB 252 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Yosma (E-31), Mine Yosma (E-26) ve 4 yaşındaki Mehmet Efe Yosma hafif yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yenidüzen