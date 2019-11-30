ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın fiyatları 30 Kasım Cumartesi günü merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere altın fiyatları piyasalar kapalı olduğu için hafta sonu bir önceki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Bu nedenle bugün altın alacaklar geçtiğimiz Cuma gün ki kapanış değerlerini merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 30 Kasım Cumartesi gram ve çeyrek altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 268 TL / 270 TL bandındaki yatay yönlü seyrini hafta içerisinde sürdürdü. Ancak, geçtiğimiz Cuma günü yani haftanın son işlem gününde kapanış saatine yakın değer kazanan gram altın fiyatları 270 lira bandını aştı. Küçük yatırımcının gözde değerleri arasında yer alan gram altın fiyatları bugün yani 30 Kasım Cumartesi günü 271 lira seviyelerinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi yatay yönlü seyrini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Hafta başındaki değerler seviyesinden serbest piyasada işlem gören çeyrek altın fiyatları bugün 431 lira alım ve 441 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını

1.787,00

1.814,00

Yarım Altın

859,90

882,15