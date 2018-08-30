ALTIN DURDURULAMIYOR!

Altın fiyatları haftalardır yükseldikten sonra bir süre yatay bir seyir izlemişti ancak dün sabah saatlerinden itibaren tekrar yükselişe geçti. Özellikle küçük yatırımcının anbean takip ettiği çeyrek ve gram altında son durum merak ediliyor. Gram altın 250 liranın üzerinde seyrediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...