ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altın halen sene başına göre oldukça yüksek fiyatlarda seyrediyor. Son bir haftada düşüş yaşayan altında, gram fiyat bugün, 209,94 TL alış, 209,99 TL satış olarak görülüyor.

Altın fiyatlarındaki son durum hem vatandaş hem de yatırımcı tarafından merakla araştırılırken, altın fiyatlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan yükseliş ve dalgalanma hareketleri durulmuş gibi görünüyor. Son haftalarda dövizin de etkisiyle düşüşe geçen altında gram fiyatı ve çeyrek, yarım altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 19 KASIM

Çeyrek altın 19 Kasım tarihinde, 336,19 TL'den alınıp, 343,85 TL'den satılıyor.

Gram altın ise 209,94 TL'den alınırken 209,82 TL'den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.391,00 TL'den alınırken, 1.413,00 TL'den satılıyor.

Yarım altın ise 670,28 TL'den alınıyor ve 687,69 TL'den satılıyor.