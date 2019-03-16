ALTIN DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatları, haftasonun da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düğün ve evlilik sezonun başlamasına kısa bir süre kala çeyrek altın, gram altın ve yarım altın haftayı ufak da olsa yükselişlerle tamamladı. İşte altın fiyatları...
Altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. eki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Güncel altın fiyatları,
Gram altın: 228,1 lira
Çeyrek altın: 374 lira
Cumhuriyet altını: 1530 lira
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı
ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 16 Mart 2019
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