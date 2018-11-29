ALTIN DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucu aşağı yönlü seyir izleyen altın fiyatlarındaki 29 Kasım'da da düşüş sürüyor. Altın fiyatları yatırım yapmak ve hediye almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu akşam yapılacak FED toplantısının ardından altın fiyatlarının toparlanması bekleniyor. İşte çeyrek ve gram altında son durum...

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Bu hafta dolar kurundaki yükselişlere karşın ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın fiyatı bugün 205 liradan işlem görüyor. İşte 29 Kasım güncel çeyrek ve gram altın fiyatları….

29 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 28 Kasım tarihinde, 328,96 TL’den alınıp, 336,46 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 205,57 TL’den alınırken 205,61 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.363,00 TL’den alınırken, 1.384,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 655,86 TL’den alınıyor ve 672,91 TL’den satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurunun yükselmesinin

altının gram fiyatındaki düşüşleri sınırladığını belirterek, “Altının gram

fiyatında 205 lirayı destek, 207 lira seviyesini direnç olarak takip edeceğiz.

Gram altında, 207 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 209 liraya

kadar sürebilir.” dedi.