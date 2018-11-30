ALTIN DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR!

Altın fiyatları: Gözler gram ve çeyrek altındaki düşüşte… İşte altında güncel fiyatlar!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ve altın hediye etmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarının hızlı hareketi son haftalarda duruldu ve altın fiyatları düşüş yönnünde bir seyir izlemeye başladı. İşte çeyrek ve gram altında günün fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 30 KASIM

Çeyrek altın 30 Kasım tarihinde, 325,10 TL’den alınıp, 332,51 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 203,77 TL’den alınırken 203,86 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.345,00 TL’den alınırken, 1.365,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 648,18 TL’den alınıyor ve 665,03 TL’den satılıyor.