ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Altını olanlar dikkat!
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Altın fiyatları düşüyor mu? Çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki değişim…
altın fiyatlarındaki ufak hareketlilikler devam ediyor. Hafta başında son 8 haftanın en yüksek seviyesini gören altın fiyatları güne düşüşle başladı. Uzmanlar ABD borsalarının ve dolar endeksinin gerilemesinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade etti. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları artacak mı?
Dün 216 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları güne 215 liradan başladı. Altının ons fiyatı, dün Asya piyasalarında 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1.275 dolar seviyesini gördü.Yatırımcının anbean takip ettiği çeyrek, yarım, tam, gram altın fiyatları haberimizde. Peki 27 Aralık’ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
27 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın 27 Aralık tarihinde, 344,02 TL’den alınıp, 351,85 TL’den satılıyor.
Gram altın ise 215,47 TL’den alınırken 215,55 TL’den satışa sunuluyor.
Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.425,00 TL’den alınırken, 1.447,00 TL’den satılıyor.
Yarım altın ise 685,89 TL’den alınıyor ve 703,70 TL’den satılıyor.
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