ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında bu hafta başında gözlenen yükseliş takip eden günlerde yönünü düşüşe çevirdi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında 18 Ocak tarihli son durum haberimizin devamında yer alıyor...
Altın fiyatlarındaki ufak hareketler devam ederken birçok altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altının gram fiyatı 222 lira bandında seyrediyor ve hafta başına oranla bir miktar düşüş gözleniyor. İşte 18 Ocak tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 18 OCAK
GRAM ALTIN
Alış 222,08 TL Satış 222,11 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 357,27 TL Satış 365,40 TL
YARIM ALTIN
Alış 712,31 TL Satış 730,80 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.482,00 TL Satış 1.505,00 TL
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