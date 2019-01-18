ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında bu hafta başında gözlenen yükseliş takip eden günlerde yönünü düşüşe çevirdi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında 18 Ocak tarihli son durum haberimizin devamında yer alıyor...