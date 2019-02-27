ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altının fiyat 226 lira, çeyrek altının fiyatı ise 369 lira bandında. İşte güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 226,89 TL Satış 226,95 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,05 TL Satış 371,23 TL

YARIM ALTIN

Alış 723,82 TL Satış 742,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.504,00 TL Satış 1.527,00 TL