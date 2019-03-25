ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları bugün de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta son ayların en yüksek seviyesine çıkan gram altın fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 237,9 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Mart altın fiyatları...

Geçen hafta son ayların en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatları, ekonomi gündeminin ana konusu olmaya devam ediyor. Cuma günü döviz kurları ve altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş 246,70 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,79 primle 243,4 liradan tamamladı. Altın geçen hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,26 azalışla 237,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.593 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.316,12 dolardan işlem görüyor.

“YATIRIMCILAR ALTINA YÖNELECEK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, riskli varlıklardan çıkan yatırımcıların altına yönlenebileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.310 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün Almanya’da Ifo endeksleri, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 235-243 lira aralığının takip edileceğini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,57’lik artışla 237,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52’lik kazançla bin 586 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 2,78’lik artışla 5,6210 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 2,35’lik yükselişle 6,3530 lira oldu.

Geçen hafta 7,2690 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,95’lik primle 7,4110 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,48 değer kazanarak 5,6530 liradan alıcı buldu.