ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın düşüşe geçti! İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Geçen hafta içinde dengelenme süreci içerisinde olan altın fiyatları, döviz kurları ile birlikte dalgalanma yaşamıştı. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 primle 232,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 232,5 lira seviyesinde dengelendi. Peki, çeyrek altında son durum ne? İşte 3 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 232,5 lira

ÇEYREK ALTIN: 379 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.551 lira

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.292,7 dolardan işlem görüyor.