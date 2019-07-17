ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Altın...
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Aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne 257,7 lira seviyesinden başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.725 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 17 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları düşüş eğilimini devam ettiriyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,76 azalışla 258,7 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 257,7 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları…
17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 257,7 lira
ÇEYREK ALTIN: 426 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1735 lira
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