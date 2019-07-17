ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları bugüne 257,7 lira seviyesinden başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.725 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 17 Temmuz altın fiyatları...