ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları...
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Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi! Çeyrek altın ne kadar?
Güne düşüşle başlayan altın fiyatları 259,1 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,8 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,26 azalışla 260,8 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 259,1 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Temmuz güncel altın fiyatları…
23 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 259,1 lira
ÇEYREK ALTIN: 428 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1745 lira
Etiketler : Altın fiyatları, Çeyrek altın, 23 Temmuz 2019, gram altın, yarım altın
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