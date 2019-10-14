ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Altın yeni haftaya düşüşle başladı!
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Düşüşle başladı! 14 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmeler ile yönü değişen altının gram fiyatı 281,60 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ekim güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Altın fiyatları 14 Ekim’e düşüşle başladı. Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın: 281,60 TL
Çeyrek altın: 455,97 TL
Cumhuriyet altını: 1.879,00 TL
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