ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmeler ile yönü değişen altının gram fiyatı 281,60 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Ekim güncel altın fiyatları...