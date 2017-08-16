ALTIN DÜŞÜŞTE!

Altın fiyatları hafta ortasında kaç liradan işlem görüyor? Yatırımcılarının merak ettiği altının gramı 144 lira bandında değer buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ise 236 lira bandında satışa sunuluyor. İşte piyasalarla ilgili uzman yorumları...

Altın fiyatları vatandaşların ilgili odağı halinde olmaya devam ediyor. Yatırımcısının her gün takipte olduğu çeyrek altın Kapalıçarşı'da dün kapanışta 236,80 liradan gram ise 144,85 liradan satışa sunuldu. Peki bugün piyasalarda nasıl bir değişiklik olacak?

Altının onsu 1.280 doların altında

Altının ons fiyatı, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin azalmaya başlamasıyla düşüşe geçerek 1.280 doların altında dengelendi.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle geçen hafta 1.291 doların üzerini gören ons altın, diğer ülke liderlerinin taraflara sağduyu çağrısı yapmasıyla gerilemeye başladı.

Dünü yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 1.281,4 dolardan tamamlayan ons altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,53 azalışla 1.275,33 dolardan alıcı buluyor.