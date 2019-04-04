ALTIN FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ!

Altın artış trendine girdi! İşte en güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Geçen hafta 231 lira seviyelerinde dengelenme sürecine giren altın fiyatları, hafta sonuna doğru başlattığı yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın fiyatları dün serbest piyasada 233,60 liradan günü kapattı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 4 Nisan güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Gram altın geçen hafta sonundan itibaren artış trendine girdi. Gram altın fiyatları dün günü 233,60 liradan kapattı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 234,1 lira

ÇEYREK ALTIN: 386 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.576 lira

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 233,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 233,60 liradan, bin 538 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 559 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 503 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 523 liradan, 752 liradan alınan Yarım Ziynet 762 liradan ve 376 liradan alınan Çeyrek Ziynet 381 liradan satıldı.