ALTIN FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ!
Altın...
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Tekrardan artış trendine giren altın fiyatları bugün 259,6 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 422 lira, Cumhuriyet altını 1.726 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,9 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın 429,1 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları yeni güne artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,05 artışla 258,9 liradan tamamladı. Gram altın bügün ise 259,6 lira, çeyrek altın ise 429,1 lira seviyesinde dengelendi. İşte 11 Temmuz güncel altın fiyatları…
11 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 259,6 lira
ÇEYREK ALTIN: 429 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1748 lira
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