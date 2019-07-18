ALTIN FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ!
Altın fiyatları artışa geçti! Çeyrek altın ne kadar?
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Yükselişe geçen altın fiyatları 259,5 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın ise 428 liradan satışa sunuluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 421 lira, Cumhuriyet altını 1.723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 258,4 liradan işlem gördü. İşte 18 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,11 azalışla 258,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 259,5 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın serbest piyasada 428 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Temmuz güncel altın fiyatları…
17 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 257,8 lira
ÇEYREK ALTIN: 426 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1735 lira
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