ALTIN FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ
Altın...
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Yeni güne artışla başlayan altın fiyatları 261,4 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları artışa geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı, dün günü yüzde 0,11 azalışla 260,5 liradan tamamladı. Gram altın bugüne 261,4 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz güncel altın fiyatları…
24 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 261,4 lira
ÇEYREK ALTIN: 431 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1759 lira
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