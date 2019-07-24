ALTIN FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ

Yeni güne artışla başlayan altın fiyatları 261,4 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 424 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Temmuz altın fiyatları...