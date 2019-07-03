ALTIN FİYATLARI ARTIYOR!

Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,32 artışla 253,5 liradan tamamladı. Gram altın bügün ise yükselişini sürdürerek 259,6 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel 3 Temmuz altın fiyatları...