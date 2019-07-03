ALTIN FİYATLARI ARTIYOR!
Altını olanlar dikkat!
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Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,32 artışla 253,5 liradan tamamladı. Gram altın bügün ise yükselişini sürdürerek 259,6 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte güncel 3 Temmuz altın fiyatları...
Artışına devam altın fiyatları bugün 259,6 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, dün kapanışta çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 253,5 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 3 Temmuz altın fiyatları…
3 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 259,6 lira
Çeyrek altın: 429 lira
Cumhuriyet altını: 1.748 lira
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