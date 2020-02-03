ALTIN FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatları anlık olarak takip edilen konular arasında yer alıyor. 3 Şubat 2020 altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi yükselişin ardından altın fiyatları artmaya devam ediyor. Hafta kapanışında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.022,00 lira oldu. 3 Şubat’ta gram altın 303 liradan alınıyor ve 303 liradan satılıyor.

3 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 486 liradan alınıyor, 498 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1944 liradan alınıyor, 1987 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 972 liradan alınıyor, 996 liradan satılıyor.