ALTIN FİYATLARI AYIN SON GÜNÜNDE...
Altın...
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Altın fiyatları bu ay kazandırdı mı? Ocak ayının sonuna geldiğimiz bugünde yatırımlarını altın üzerine planlayanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek ve gram altın ufak yatırımcının vazgeçilmez tercihleri arasında yer alıyor ve fiyatları merak ediliyor. İşte 31 Ocak tarihli altın fiyatları...
Altın fiyatları gündemdeki küresel ve yerel gelişmelere göre şekilleniyor. Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından merakla araştırılıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,80 lira oldu. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…
31 OCAK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN: 355,75 alış, 363,78 satış.
GRAM ALTIN: 221,15 alış, 221,20 satış.
YARIM ALTIN: 709,28 alış, 727,55 satış.
CUMHURİYET ALTINI: 1.475,00 alış, 1.497,00 satış.
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