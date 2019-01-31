ALTIN FİYATLARI AYIN SON GÜNÜNDE...

Altın fiyatları bu ay kazandırdı mı? Ocak ayının sonuna geldiğimiz bugünde yatırımlarını altın üzerine planlayanlar altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek ve gram altın ufak yatırımcının vazgeçilmez tercihleri arasında yer alıyor ve fiyatları merak ediliyor. İşte 31 Ocak tarihli altın fiyatları...