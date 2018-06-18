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ALTIN FİYATLARI BAYRAM SONRASINDA...

ALTIN FİYATLARI BAYRAM SONRASINDA...

İşte güncel durum...

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Altın fiyatları bayram sonrasında kaç liradan işlemde? Sorusunun yanıtı merak edilmeye ve gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar? İşte güncel durum ve piyasalar hakkındaki uzman yorumları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da Arefe Günü kapanışında gram 194,55 liradan çeyrek ise 317,43 liradan alıcı buldu. Altın piyasasına dair güncel yorumlar ve öngörüler haberimizde yer alıyor.

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2018 yılına 158 lira  seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş  eğilimde hareket ederek yılın ilk 5,5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar  kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta  204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz  ve sadeleşme adımlarının ardından düşüşe geçti.
 
TCMB'nin attığı adımların ardından zirvede tutunamayan ve 2 hafta  düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle 11 Haziran haftasında tekrar yükselişe geçti. Gram altın, Ramazan Bayramı  dolayısıyla yurt içinde 3,5 gün işlemin yapıldığı haftayı yüzde 3,9 değer  kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.
 
Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle bu yıl 158-205 lira  arasında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 5,5 aydır yükseliş  eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22  getiri sağladı.
 
"ALTIN FİYATLARININ MERKEZ BANKALARININ KISKACINDA KALMAYA DEVAM  ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ" 
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa  Merkez Bankasının (ECB) faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya  devam ettiğini belirterek, "Bu durum ortaya karmaşık bir yön arayışını ortaya  koyuyor. Fed’in faiz kararı, altının ons fiyatını baskı altında bırakırken,  ECB’nin faiz kararı, altının ons fiyatının yükselmesine neden olabilir. TCMB’nin  faiz kararı ise altının gram fiyatı üzerinde etkili oluyor. Yani altın  fiyatlarının merkez bankalarının kıskacında kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz."  şeklinde konuştu.
 
Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3, dolar endeksinin  de 94 seviyesinin üzerine yükselmesinin altının ons fiyatını baskılamaya devam  edeceğini, jeopolitik risklerin artmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin  gerçekleşebileceğini kaydetti.
 
Altının gram fiyatının yurt içi piyasalarda dolar kurundan bulduğu  destekle zirveleri test ettiğini hatırlatan Memiş, "Yeni zirveler yıl içinde  tekrar denenebilir. Dolar kuru, yılın üçüncü çeyreğinde sert dalgalanmalara devam  edebilir. Özellikle 5 lira seviyesinin psikolojik bir seviye olduğunu, 5,15-5,20  seviyelerinin test edilmesiyle altının gram fiyatında yükselişlerin 215 lira  seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş, yurt içinde, seçimlerden sonra siyasi iradenin devam edeceği  beklentisi, TCMB’nin faiz artırımına gitmesi ve hükümetin verdiği teşviklerin,  dolar kurunda geri çekilmelere neden olabileceğini, bu sebeple kısa vade için  altının gram fiyatında düşüş beklediklerini, düşüşlerin ise kademi olarak  185-180-175 ve 170 lira seviyelerine olabileceğini söyledi.
 
"ALTININ GRAM FİYATI YIL SONUNDA 220 LİRAYI GÖREBİLİR" 
 
GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Fed ve ECB'nin para  politikasında sıkılaşmayı değerlendirmesinin gelişmekte olan ülkelerin para  birimlerinde değer kaybına neden olabileceğini belirterek, "Yurt içinde seçimden  sonra TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettirme durumu söz konusu olacaktır.  Bunun mali politikanın sıkılaştırılması ile de dengelenmesi gerekmektedir." dedi.
 
Erkan, altının ons fiyatının, Fed’e rağmen etkin olmasını bekledikleri  jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı piyasalarda oluşabilecek  stres çerçevesinde yukarı yönlü hareket edebileceğini kaydetti.
 
Altının ons fiyatında negatif senaryoda 1.260 dolar, pozitif senaryoda  ise 1.365 doların görülebileceğini ifade eden Erkan, ons altın ve dolar kuru  öngörüleri çerçevesinde altının gram fiyatının yıl sonunda 220 lirayı  görebileceğini söyledi.
 
Erkan, gram altında kısa vadeli teknik görünüme bakıldığında,  189,5-191,6 lira bölgesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
 
"Gram altın, ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü  çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Altının gram fiyatı 196,7 lira başta  olmak üzere ve 199 ve 201,7 liraya yaklaşmak isteyebilir. Özellikle 196,7 lira  üzerindeki kalıcı hareketler, çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyabilir.  Aksi takdirde 189,5-191,6 lira bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir."
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