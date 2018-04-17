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ALTIN FİYATLARI BU SABAH...

ALTIN FİYATLARI BU SABAH...

Altını olanlar dikkat!

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Haftaya yatay başlayan gram altın bugün ne kadardan işlemde? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 177,30 liradan çeyrek altın ise 291,47 liradan alıcı buldu. İşte altın piyasasına dair güncel uzman yorumları...

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının  ardından 177,3 lira seviyelerinde dengelendi.   
 
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki  değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlese de altının gram  fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 177,2  liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla  önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 177,3 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 291 lira, Cumhuriyet altını da 1.186  liradan satılıyor.
  
Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen  altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla  1.341,9 dolardan işlem görüyor.  
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, Rusya ve İran'a karşı gelebilecek yeni  yaptırımlar ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamalarının  piyasaların  yakın takibinde olacağını ifade etti.
 
Bu hafta altının ons fiyatının 1.328-1.358 dolar aralığında işlemler  gerçekleştirmesini beklediğini söyleyen Memiş, altının gram fiyatında  175  liranın destek, 180 liranın direnç konumunda bulunduğunu belirtti.
 
Memiş, bugün yurt içinde mart ayı bütçe dengesi, ABD'de perakende  satışlar, New York Fed sanayi endeksi ve işletme stokları verilerinin takip  edileceğini dile getirdi.
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