ALTIN FİYATLARI CEP YAKIYOR!

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler özellikle hediyelik olarak almak isteyen vatandaşları kara kara düşündürürken, yatırım aracı olarak altını kullananların ise yüzünü güldürüyor. Hafta boyunca hareketlenmelerin gözlendiği altında özellik çeyrek ve gram altındaki son durum merak ediliyor. Haberimizden güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz…

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 281,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,50 liradan, bin 854 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 875 liradan, 256,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260,50 liradan, bin 812 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 832 liradan, 906 liradan alınan Yarım Ziynet 916 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satıldı.

Çeyrek Altın: 458 Lira

Gram Altın: 281 Lira

Yarım Altın: 916 Lira