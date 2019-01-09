ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTAR MI?

Altın fiyatlarındaki hareket altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Hafta başında yükselen altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Peki 9 Ocak'ta gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?