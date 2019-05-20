ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Cuma günü kapanışta değer kaybeden altın fiyatları haftanın ilk gününe de düşüşle başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,28 azalışla 249,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün de düşüş göstererek 248,7 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında geçen haftanın son işlem günü başlayan düşüş yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor.. Cuma günü kapanışta çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 249,2 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 248,7 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 248,7 lira

Çeyrek altın: 411 lira

Cumhuriyet altını: 1.674 lira