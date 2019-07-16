ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları 259,8 liradan alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz altın fiyatları…