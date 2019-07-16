ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın...
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Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları 259,8 liradan alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz altın fiyatları…
Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 1,16 artışla 260,7 liradan tamamlamıştı. Gram altın bugün ise 259,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları…
16 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 259,8 lira
ÇEYREK ALTIN: 429 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira
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