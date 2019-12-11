ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü yine düşüşle başladı. Yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatları belli oldu. Bugün itibariyle en düşük 273,30 TL, en yüksek 4.468,47 TL'den işlem görüyor. Peki piyasalarda gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta inişli çıkışı seyreden altında altında son durum ne? İşte, 11 Aralık canlı altın fiyatları...