ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın...
Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem günü yine düşüşle başladı. Yatırımcıların merak ettiği Kapalıçarşı altın fiyatları belli oldu. Bugün itibariyle en düşük 273,30 TL, en yüksek 4.468,47 TL'den işlem görüyor. Peki piyasalarda gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta inişli çıkışı seyreden altında altında son durum ne? İşte, 11 Aralık canlı altın fiyatları...
11 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları güne yine hareketli başladı. Altının ons fiyatı, haftanın ikinci gününde hafif yükseliş içerisinde olurken, ons değeri 1.463,63 Dolar'dan işlem görüyor. Ekonomi uzmanlarına göre altın fiyatlarının yükselişe geçmesi ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı olduğu belirtirdi. Güncel altın fiyatlarına göre bugün gram altın 273,30 liradan çeyrek altın ise 446,85 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...
Çeyrek altın
Geçen haftaya oranla 4 liralık yükseliş yaşanırken, sabah saatlerinde çeyrek altın alış 437,00 lira, satış ise 446,85 liradan gerçekleşiyor.
Gram altın
Gram altın, alış 273,13 TL, satış 273,30 TL'den işlem görüyor.
Cumhuriyet altını
11 Aralık 2019 tarihinde Cumhuriyet altını, alış 1.802,63 TL'den alınırken, satış değeri 1.847,52 TL.
14 ayar altın
14 ayar altın, bugün 155,68 TL'den alınırken, satış değeri 155,78 TL.
18 ayar altın
11 Aralık'da 18 ayar altın alış değeri 199,38 TL, satış değeri ise 199,51 TL'den işlem görüyor.
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