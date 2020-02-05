ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Altın...
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Altın fiyatları düşüşte... 5 Şubat Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 300,19 liradan, çeyrek altın ise 490,81 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
299,97
300,19
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
299,65
299,72
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.552,74
1.553,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
479,96
490,81
YARIM ALTIN FİYATI
956,91
981,63
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.987,00
2.017,00
ATA ALTIN FİYATI
1.979,82
2.029,30
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