ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Altın fiyatları düşüşte... 5 Şubat Salı günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 300,19 liradan, çeyrek altın ise 490,81 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 5 Şubat güncel altın fiyatları...