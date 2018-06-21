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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Altını olanlar dikkat!

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Altın fiyatları ne kadardan işlem görüyor? Sorusunun yanıtı her gün merakla araştırılıyor. Sürekli dalgalanma halinde olan altın fiyatları düşmeye başladı. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları kaç liradan işlemde?

Altın fiyatlarında düşüş yaşanması yatırımcılarını üzdü. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 193,24 liradan çeyrek ise 318,21 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair gelişmeler...

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından  194,5 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 09.20  itibarıyla önceki kapanışının hemen altında, 194,5 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 319 lira, Cumhuriyet altını da 1.301  liradan satılıyor.
Dün 193-196 bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde  0,6 artışla 194,6 liradan tamamlamıştı.
 
Altının ons fiyatı ise dün 1.271 dolarla 22 Aralık 2017'den bu yana en  düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir  kısmını telafi etti ve bugün Asya piyasalarında 1.274 dolar seviyesinde  dengelendi.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'den  gelen ek gümrük tarifelerine ilişkin misillemeye sert tepki gösterdiğini  belirterek, "Trump’ın 200 milyar dolar tutarında Çin'den yapılacak ithalata yüzde  10 ek gümrük vergisi uygulanması için hazırlık yapılması talimatı vermesi  gerilimin süreceği endişelerini arttırdı." dedi.
 
Memiş, söz konusu gelişmelerin normal şartlarda altın talebini  artırmasının beklenebileceğini ancak ticaret savaşı endişelerinin ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) faiz artırım isteğinin yüksek olduğu zamana denk gelmesinin,  yatırımcı talebinin dolara kaymasına neden olduğunu söyledi.
 
Altın fiyatındaki düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı verdiğini  ifade eden Memiş, teknik açıdan ons altında 1.270 dolar seviyesinin aşağı yönlü  kırılması durumunda 1.250 doların gündeme gelebileceğini, altının gram fiyatında  ise 192,50-195,50 lira bandının takip edileceğini bildirdi.

 

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