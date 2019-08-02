ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Günlerdir aşağı yönlü seyrini ileri günlere taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı 258 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...