ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Altın fiyatları dolar TL kurunda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte, aşağı yönlü trende geçti. Hafta içerisinde yukarı yönlü seyir izleyen fiyatlar, dolar TL kurunda gözlemlenen aşağı yönlü hareketin etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Yatırımcılar ve parametreleri takip edenler, bugün çeyrek ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, 18 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni haftaya, altın fiyatlarının genelinde gözlemlenen yukarı yönlü trendin de etkisiyle yükselişle başlamıştı. 280 lira üzerinde hafta boyu seyreden gram altın fiyatları, dolar TL kurundaki aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte 278 lira seviyesine kadar geriledi. Bigpara.com’da saat 08.00’de kaydedilen bilgilere gram altın bugün 278 lira üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Öte yandan çeyrek altın fiyatları ise henüz güncellenmedi. Zira çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı odaklı olarak öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Dolayısıyla fiyatlar güncellenene kadar işlemler bir önceki günün değerleri üzerinden yapılıyor. Önceki günün alış ve satış fiyatlarına bakıldığına çeyrek altın bugün 450 lira alış ve 460 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Tüm bunlarla birlikte yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da günün en çok araştırılan rakamsal değerleri arasında yer alıyor. İşte güncel 17 Ekim yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları…

Cumhuriyet Altını

1.861,00

1.889,00

Yarım Altın

897,26

920,46