ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Döviz fiyatlarındaki hızlı değişim altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları hafta başından düne kadar düşüş gösterdi ve bugüne ise yatay bir seyirde başladı. Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi. Peki 17 Ocak'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?