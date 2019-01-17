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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Altında son durum...

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Döviz fiyatlarındaki hızlı değişim altın fiyatlarını da etkiliyor. Altın fiyatları hafta başından düne kadar düşüş gösterdi ve bugüne ise yatay bir seyirde başladı. Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi. Peki 17 Ocak'ta çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

En çok tercih edilen yatırım araçlarının arasında altın yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Yatırımcısı altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak ediyor. Altın uzmanları yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade ediyor. Haberimizden güncel altın fiyatlarına erişebilirsiniz.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 222,82 TL Satış 222,92 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 356,47 TL Satış 365,71 TL

YARIM ALTIN

Alış 711,68 TL Satış 730,43 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.477,00 TL Satış 1.500,00 TL

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