ALTIN FİYATLARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı. Dün 275,20 liradan satılan gram altın bugün 274,90'dan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altında güncel fiyatlar...

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. Uzmanlar İngiltere’de yapılacak olan erken seçimin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini düşünüyor.

31 EKİM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 450 Lira

Gram Altın: 274,90 Lira

Yarım Altın: 900 Lira

Cumhuriyet Altını: 1855 Lira